Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti: Bu sezon ilk!
Arda Güler, Celta Vigo maçındaki etkileyici performansını golle taçlandırdı ve LaLiga'da bu sezon bir maçta 60'tan fazla pas denemesiyle %100 isabet oranına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu. Ayrıca, Real Madrid'de bu başarıyı Toni Kroos'tan sonra gerçekleştiren futbolcu olarak da dikkat çekti.
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, Celta Vigo maçında gösterdiği etkileyici performansı harika bir golle de süslemişti.
Bu performansla birlikte hocası Carlo Ancelotti'den de tam puan alan genç yıldız, İspanyol futbolseverleri de kendine bir kez daha hayran bıraktı.
TARİHE GEÇTİ
Sofascore verilerine göre; Arda Güler, bu sezon LaLiga'da bir maçta 60+ pas denemesiyle %100 pas isabetine ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.
Bununla birlikte Toni Kroos'tan sonra bir maçta 60+ pas denemesiyle %100 pas isabetine ulaşan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olmayı da başardı.
Toni Kroos, 2016 yılında Valencia ile oynanan maçta 80/80 pas sayısıyla bu istatistikte zirvede yer alıyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla en az süre alan orta saha oyuncusu olmasına rağmen (1471 dakika) 5 gol ve 9 asistlik performansıyla İspanyol basını da Arda Güler'den övgüyle bahsetti.