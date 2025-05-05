Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısının 18. dakikasında Arseniy Batagov'un kendi kalesine attığı gol sonrası Kasımpaşa, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ise Trabzonspor, Danilo Sikan'ın attığı gol sonrası eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından iki takımda 1'er puanla ayrıldı ve Kasımpaşa 43, Trabzonspor 46 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Öte yandan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

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MİNGUZZİ AİLESİ TRİBÜNDE! İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ile babası da müsabakayı tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar, Minguzzi için tribünlerde, "Düşleri asi bordo loş mavi selam sana Ahmet Minguzzi" pankartını açtı.

KASIMPAŞA'DAN TRABZONSPOR'A ÇİÇEK! Kasımpaşa Başkan Vekili Orhan Yüksel, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a müsabaka öncesinde çiçek takdim etti. Sezon başından bu yana süren uygulama bu maçta da devam etti.

TRİBÜNLERDE RENKLİ ANLAR REKLAM Karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" diyerek müzik şenliği gerçekleştirdi. Müziğin, gençlerin sevgi ve kardeşliğine vesile olması amacıyla yapılan iş birliği neticesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.