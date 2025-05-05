Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı: İşte Ankara Adliyesi'nin "kozmik odası"

1989 yılında hizmete açılan Ankara Adliyesi'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosunun depolarını ilk kez Habertürk ekibi görüntüledi. Adaletin kozmik odasında adli emanet sürecinin nasıl işlediğini Ankara Adliyesi Adli Emanet Bürosu Müdürü Mehmet Semih Demir Habertürk’e anlattı.

Çok sayıda delil niteliğinde eşyanın var olduğunu ifade eden Demir, “Tüfek, silah, bıçak, dijital materyallerin bazıları, değişik materyaller. Olay yerinde bulunacak her şey suç delili niteliğindeyse, adli emanet bürosuna gelir. Görevli arkadaşlarımız ilk kayıt bürosunda bu eşyayı teslim aldıktan sonra eşyanın kontrolünü, mührünün olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde silahlarda özellikle seri numarasının tutup tutmadığını kontrolünü yaparak depocu arkadaşlara teslim etmektedir. Depolara gelen adli emanetlerde ayrıştırma işlemine başlanır. Küçükler bu şekilde kutulara yerleştirilir. Büyük ebatlılar ise yılına göre ilgili deposuna gönderilir. Depomuz mevcut. Derdest sayımız 300 bin emanet makbuzu. Bir buçuk milyonun üzerinde emanet eşya mevcut.” şeklinde konuştu.

REKLAM

Odadaki av tüfekleri, farklı suç dosyalarının delili. Kimisi bir yaralamada, kimisi ise ölümle sonuçlanan olaylarda kullanıldı. Bu raflarda ise toplumun canına kast eden tehlikenin izleri bulunuyor. Operasyonlarda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu burada muhafaza ediliyor.

DEPOLARDAKİ GÜVENLİK SEVİYESİ ÜST DÜZEYDE

Depoların güvenliğine yönelik Demir, “Depolarda görev yapan arkadaşlar, sabah mesaiye geldiklerinde anahtarları benden teslim alırlar. Bu işlemler sırasında güvenlik kameraları ile izlenirler ve bu kayıtlar 3 yıl boyunca muhafaza edilir. Adli emanet personeli dışında hiç kimsenin adli emanet depolarına girişi mümkün değildir. Depolardaki güvenlik kameraları 7 gün 24 saat izleniyor. Alınan kayıtlar ise 3 yıl boyunca saklanıyor.” diye konuştu.

Bu depolarda gizli belgelerin saklandığı özel odalar da var.

“GİRİŞ İSE SADECE ÖZEL İZİNLE MÜMKÜN”

Demir, "Devlet sırrı niteliğinde özel belgeler geldiği zaman, bu belgelerin özel olduğu tarafımıza bildirilir. Biz de özel kasalarımızı açarak, belgeleri kasalarımıza yerleştiririz. Kapanan Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından yıllar önce emanete alınan gizli belgeler, bu kapının ardında saklanıyor. Giriş ise sadece özel izinle mümkün.” dedi.