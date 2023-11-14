Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bu akşam telefonda görüştü

Gazze’deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, “Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli” dedi.

Yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Özel Koordinatör Wennesland ile yaptığı görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da vurguladı.