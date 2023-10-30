Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu - Dünya haberleri

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

        Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin meselesi ele alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #dışişleri bakanlığı
        #hakan fidan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak