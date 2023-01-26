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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tepki çeken kitabında Türkiye'ye yönelik sözlerine, "Gerçek dışı bilgiler var ve dezenformasyon var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tepki çeken kitabında Türkiye'ye yönelik iddialarına yanıt verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Pompeo, bu kitabı sanırım başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmış. Öyle düşünüyorum. Bu iddialarla ilgili bir kere gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum. Siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var ve çifte standart var. Ayrıca bugüne kadar terörizme destekleri konusunda, ABD'de ciddi suçtur, yargı sürecine tabi olmamak için dezenformasyon var.

Türk ordusunun DEAŞ'ı yenme kapasitesi olmadığını gördük demesi ibretlik. DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ordusu, Türk ordusu. Biz Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri elemine ederken, Suriye'nin kuzeyini temizlerken, ABD, Pompeo döneminde YPG/PKK ile birlikte DEAŞ'lıları otobüs ve uçaklara bindirerek Afganistan'a gönderdiler. Bugün Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar. Türk ordusunun kapasitesini herkes gördü. NATO'da en büyük ikinci güç olan Türk ordusunun gücünü herkes gördü.

Diğer yandan, 2019'da İstanbul'daki görüşmede Pompeo'nun yanındaydım. Biz onların belgesinin müzakere edilemez bulduk, daha sonra yeni belgeyle müzakere ettik. Bu ortak açıklamanın yükümlülüklerini yerine getirmediler, dürüst olmadıklarını gösterdiler. Cumhurbaşkanımız ile Pence arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Pompeo'nun bu sürede canının sıkıldığını gördük. Protokol gereği liderler içeri gitmenin doğru olmayacağını söyledim."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.