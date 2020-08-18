AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Maduro'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini "Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden sonra en kısa zamanda sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak." sözleriyle iletti.

Venezuela'daki görüşmelerinin çok faydalı geçtiğini ve iki ülke arasında çok iyi anlaşmalar imzalandığını da vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, sadece pandemi zamanında değil her zaman Venezuela'nın ve Venezuela halkının yanındadır." diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU, VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ticaretten tarıma, inşaattan sağlık alanına, eğitimden turizme kadar birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu ile Arreaza, görüşmelerin ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Macuto Ana Teresa de Jesus Ponce Anne ve Çocuk Hastanesinde yürütülen tadilata ilişkin videokonferansla gerçekleştirilen teslim töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sembolik önemi yüksek bu projenin teslim töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Çavuşoğlu, TİKA'nın Venezuela'da uzun yıllardır benzer projeleri desteklediğini ve hayata geçirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Sağlık alanındaki bu faaliyetlerden ayrıca gurur duyuyoruz. (Kovid-19) Salgından sonra bu alandaki iş birliğimiz çok daha önem kazandı. Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda iki Türk doktor Venezuela'yı ziyaret etti ve Venezuelalı muhatapları ve meslektaşlarıyla birlikte ülkenin sağlık sektörüne ilişin bir yol haritası hazırladı." diye konuştu.

Türkiye'nin sağladığı tadilat ve tıbbi malzeme desteğinin Venezuela halkının hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Burada doğan her bebek, yaşamının ilk anından itibaren Türkiye ve Venezuela arasındaki ortaklığın gücünü hissedecek. Buradan TİKA'ya teşekkür ediyorum. TİKA, yaptığı iyi işlerle bizim gururumuzdur. Ayrıca TİKA'nın faaliyetlerini destekleyen Venezuela makamlarına da teşekkürler." dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZ NASIL DERİNLEŞTİREBİLECEĞİMİZİ ELE ALDIK"

Çavuşoğlu, ziyareti sırasında Venezuelalı mevkidaşıyla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Ticaretten tarıma, inşaattan sağlık alanına, eğitimden turizme kadar birçok alanda iş birliğimizi nasıl derinleştirebileceğimizi ve artırabileceğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki özel sektörün Venezuela'da yatırım yapmaya çok istekli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ticaret ve yatırım dostu adımlarla bu konunun teşvikini de değerlendirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin, geçen yılın aynı dönemine oranla bu yılın ilk 6 ayında üç kat arttığını vurguladı.

İkili iş birliğinin seyrine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha iyisini yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, THY'nin Caracas uçuşlarını yeniden başlatmak arzusunda olduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Türkiye'ye davet ettiğini ve bu daveti Maduro'ya ziyaretinde ileteceğini söyleyen Çavuşoğlu, kendisinin de mevkidaşı Arreaza'yı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

"TÜRKİYE, VENEZUELA'NIN İYİ VE KÖTÜ GÜN DOSTUDUR"

Çavuşoğlu ve Arreaza, iki ülke arasında kültür iş birliğine, kültür merkezlerine, arşivler arası iş birliğine ve Türk kürsüsü kurulmasına ilişkin dört anlaşma imzaladı.

İmza töreninde de Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 70'inci yıl dönümünde Venezuela'da iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere bulunmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Venezuela'ya Kovid-19'la mücadelesinde verdiğimiz destekten bahsettiniz. Bunun için Türkiye'ye teşekkür etmek zorunda değilsiniz. Dostlar sadece iyi günler için değil, zor günler için de gereklidir. Türkiye, Venezuela'nın ve Venezuela halkının iyi ve kötü gün dostudur." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından Çavuşoğlu mevkidaşına, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan, "Kovid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler" ve "Kovid-19 Sonrası Dünya: İşbirliği mi Rekabet mi?" isimli kitapları hediye etti.

Çavuşoğlu, Venezuela ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.