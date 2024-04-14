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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan itidal çağrısı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan itidal çağrısı

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran'ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:44
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        Dışişleri'nden itidal çağrısı
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisan günü İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla birlikte bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

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        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız.

        İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

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        Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır.

        Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız.

        Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

        Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

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        #dışişleri bakanlığı
        #iran
        #israil
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