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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Ermenistan seçimlerine dair açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Ermenistan seçimlerine dair açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 19:25 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden Ermenistan seçimleri açıklaması

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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