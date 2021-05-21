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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri'nden Gazze'de ilan edilen ateşkese yönelik açıklama!
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Dışişleri'nden Gazze'de ilan edilen ateşkese yönelik açıklama!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Dışişleri'nden Gazze'de ilan edilen ateşkese yönelik açıklama!
Dışişleri'nden Gazze açıklaması!
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Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'de ilan edilen ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail’in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı ateşkes kararının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail’in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Filistin'in haklı davasında yer almaya devam edeceği ve Filistin'e tam destek vereceğinin altı çizildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.

Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır.

Filistin’de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail’in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.

Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir.

Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin’e tam destek vermeye devam edecektir."

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