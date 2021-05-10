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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki!
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Dışişleri'nden İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 305 kişinin yaralanması sonrasında bir açıklama yayımlayarak İsrail'i kınadı. Bakanlık, "Bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki!
Dışişleri'nden İsrail açıklaması
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HABERTURK.COM

İsrail, Mescid-i Kksa'daki Filistinlilere müdahalesine bugün de devam etmiş, İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Filistin Kızılay tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde 305 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklama şöyle:

"İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz.

İsrail yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması ve ırkçı grupların Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alma çağrımızı yineliyoruz.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır."

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