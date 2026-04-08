        Dışişleri'nden İsrail'e kınama Yunanistan'a çağrı | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'e kınama Yunanistan'a çağrı

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı öte yandan Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, "Yunan makamlarını Batı Trakya Türk azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı

        Giriş: 08.04.2026 - 22:18 Güncelleme:
        İsrail'e kınama Yunanistan'a çağrı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır.

        Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürmektedir.

        Lübnan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyoruz.

        İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir."

        YUNANİSTAN'A UYARI

        Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, “Yunan makamlarını Batı Trakya Türk azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği Müftüleri tanımayarak, Azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir. Geçtiğimiz aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, ‘seçim’ kisvesi altında dayatılan ‘tayinli Müftü’ belirleme süreci, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan’ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz. Yunanistan’ın soydaşlarımıza yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkilerimizi de olumlu etkileyeceğini vurguluyor, Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma; saldırganların İzmit'ten geldiği araçta inceleme -1

        Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırganların olay yerine geldiği araçta inceleme yapılıyor. (DHA)

        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
