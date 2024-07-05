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        Haberler Dünya Dışişleri'nden 'Merih Demiral' açıklaması: Esefle karşılıyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri'nden 'Merih Demiral' açıklaması: Esefle karşılıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, milli futbolcu Melih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından 2 maç men cezası almasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:09
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        Dışişleri'nden 'Merih Demiral' açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya galibiyetinin ardından 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle UEFA'dan 2 maç men cezası almasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklama şöyle:

        "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz.

        Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir.

        Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir."

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