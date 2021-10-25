Dışişleri'nden Sudan'daki darbe girişimine yönelik açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Sudan'daki darbe girişimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Sudan'daki gelişmelerin endişeyle karşılandığı ifade edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;
"Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz.
Sudan’da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz."
YORUMLAR