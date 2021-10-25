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Haberler Dünya SON DAKİKA: Sudan'da darbe girişimi: Başbakanın evi kuşatıldı!
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Sudan'da darbe girişimi: Başbakanın evi kuşatıldı!

Son dakika.... Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamdukun evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

SON DAKİKA: Sudan'da darbe girişimi: Başbakanın evi kuşatıldı!
Sudan'da darbe girişimi: Başbakanın evi kuşatıldı!
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AA

Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamdukun evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi.

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Ülkede 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından ülkede tansiyon yükselmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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