Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'de 'barış süreci' açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak yapılan görüşmeler hakkında "Türkiye, kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde ve Umman'ın katılımıyla Riyad şehrinde gerçekleştirilen, Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak yapılan görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de barış sürecini ilerletmeye yönelik olarak Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde ve Umman'ın da katılımıyla Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor, tüm tarafları Yemen'de kalıcı çözüme ulaşılmasını teminen, barış sürecine yapıcı bir şekilde destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye, kardeş Yemen'in ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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