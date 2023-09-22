Kültürel yönler: Sağlık yararları gözden geçirilirken bitki ve baharatların beslenmedeki yerinin dikkate alınması gerekir. Bu, gıda kategorisinin tanımlarını ve faydaların nasıl görülebileceğini ve dolayısıyla araştırılabileceğini içerir. Araştırma, şifalı bitkiler ve baharatlardaki biyoaktif maddelerin belirlenmesine veya bunların bir bütün olarak gıda olarak özelliklerine odaklanabilir ve/veya diyet mutfağı bağlamında belirlenebilir.

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Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi'ne göre günde yarım ila bir diş sarımsak veya eşdeğeri tüketmenin yüzde 9'a kadar kolesterol düşürücü etkiye sahip olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur.

7,2 g eski sarımsak ekstraktının pıhtılaşmayı önleme (in-vivo çalışmalar) ve ayrıca kan basıncında ılımlı azalmalarla (sistolik kan basıncında yaklaşık yüzde 5,5'lik bir azalma) ilişkili olduğuna dair kanıtlar vardır.