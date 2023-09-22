Diyabet, Alzheimer ve felç riskini önlüyor! İşte baharatların beyin ve bilişsel işlevler üzerindeki etkileri
Otlar ve baharatlar eski çağlardan beri sadece yenilebilir gıdaların lezzetini arttırmak için değil aynı zamanda kronik sağlık sorunlarını önlemek ve tedavi etmek için de kullanılmaktadır.
Bu tür yaygın şifalı bitkilerin kullanımına ilişkin bilimsel kanıtlar o zamanlar az veya eksik olmasına rağmen, bu tür kullanımlardan gözlemlenen faydalı etkiler genellikle cesaret vericiydi. Bu nedenle, bu tür şifalı otları kullanma geleneğinin, belki de modern tıbbın ortaya çıkışından sonra bile devam etmesi şaşırtıcı değildir.
Son zamanlarda, şifalı otların/baharatların besleyici etkilerinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olan ilginin artması nedeniyle, çeşitli çalışmalar bitkilerdeki aktif kimyasal bileşenlerin hücresel ve moleküler etki şekillerini ve bunların biyolojik özelliklerini incelemiştir.
Bitkilerin/baharatların faydalı etkileri arasında antiinflamatuar, antioksidan, anti-hipertansif, gliko-düzenleyici ve anti-trombotik etkiler.
Bitki ve baharatların önemli bir bileşeni polifenollerdir. Yukarıda belirtilen özelliklerin bazıları polifenollere atfedilir ve bunlar metabolik sendromun hafifletilmesiyle ilişkilidir.
BİLİŞSEL İŞLEVİ GELİŞTİRİYOR!
Metabolik sendromla ilişkili zararlı değişiklikler zamanla beyni ve bilişsel işlevleri etkiler. Metabolik sendrom ve tip 2 diyabet aynı zamanda Alzheimer hastalığı ve felç için de risk faktörleridir.
Ayrıca bitki ve baharatların nöroprotektif etkileri de gösterilmiştir ve bu tür faydalı etkiler, doğrudan veya dolaylı olarak bilişsel işlevlerin iyileşmesine de katkıda bulunabilir.
Araştırma sonuçları, şifalı bitkiler/baharatların metabolik sendromu iyileştirme potansiyelinin yanı sıra beyin üzerindeki nöroprotektif etkilerine ilişkin mevcut kanıtlarını açıklamaktadır.
Otlar ve baharatlar, kültürel mirasta, gıdanın takdir edilmesinde ve sağlıkla olan bağlantılarında güçlü rollere sahip olan geleneksel bir kullanım geçmişine sahiptir. Gıdaların faydalarını bilimsel yollarla göstermek, özellikle farmasötik ajanların değerlendirilmesinde uygulanan standartlarla karşılaştırıldığında, hala bir zorluk olmaya devam etmektedir.
Farmasötikler, saflaştırılmış ve konsantre formda tüketilen küçük molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Yiyecekler, oldukça sosyalleşmiş koşullar altında, nispeten büyük, ölçülmeyen miktarlarda, kombinasyonlar halinde yenir. Asıl zorluk, şifalı bitkiler ve baharatlar gibi gıdaların sağlığa faydası olup olmadığını kanıtlamak değil, bu faydaların neler olduğunu tanımlamak ve bunları bilimsel yollarla ortaya çıkaracak yöntemleri geliştirmektir.
Kültürel yönler: Sağlık yararları gözden geçirilirken bitki ve baharatların beslenmedeki yerinin dikkate alınması gerekir. Bu, gıda kategorisinin tanımlarını ve faydaların nasıl görülebileceğini ve dolayısıyla araştırılabileceğini içerir. Araştırma, şifalı bitkiler ve baharatlardaki biyoaktif maddelerin belirlenmesine veya bunların bir bütün olarak gıda olarak özelliklerine odaklanabilir ve/veya diyet mutfağı bağlamında belirlenebilir.
BİTKİ VE BAHARATLARIN SAĞLIKTAKİ ROLÜ
Bitkilerin ve baharatların antioksidan özellikleri, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolün oksidatif modifikasyonunun ateroskleroz gelişimindeki etkisi açısından özellikle ilgi çekicidir.
Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi'ne göre günde yarım ila bir diş sarımsak veya eşdeğeri tüketmenin yüzde 9'a kadar kolesterol düşürücü etkiye sahip olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur.
7,2 g eski sarımsak ekstraktının pıhtılaşmayı önleme (in-vivo çalışmalar) ve ayrıca kan basıncında ılımlı azalmalarla (sistolik kan basıncında yaklaşık yüzde 5,5'lik bir azalma) ilişkili olduğuna dair kanıtlar vardır.
Bitkilerde ve baharatlarda bulunan çeşitli biyoaktif bileşiklerin hayvanlarda antikarsinojenik özellikleri araştırılmıştır. Ancak zorluk, insanlarda ve tanımlanmış mutfaklarda herhangi bir etkinin gözlemlenip gözlemlenemeyeceğini tespit etmek için bu bilgiyi entegre etmekte yatmaktadır.
Bitkilerin ve baharatların ruh sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, yaşlanmayla ilişkili bilişsel gerileme ile psikolojik ve bilişsel işlevlerin akut etkileri arasında ayrım yapmalıdır. Bazı bitkisel takviyelerin psikolojik ve bilişsel işlevler üzerindeki etkisine ilişkin kanıtlar mevcuttur.
Bitki ve baharatların tip 2 diyabet üzerindeki etkilerine ilişkin çok sınırlı bilimsel kanıt bulunmaktadır; ginseng'in glisemi üzerindeki etkisine ilişkin en iyi kanıt, her ne kadar dört çalışmaya dayansa da mevcuttur.
Özellikle kronik tüketim kalıplarının etkilerini inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Kronik inflamasyonun tedavisinde steroidal olmayan antiinflamatuar ajanlara alternatiflere olan ilginin artmasıyla birlikte, gıda ekstraktlarının kullanımı üzerine araştırmalar ortaya çıkmaktadır.
Zencefilin artritik diz ağrısının iyileştirilmesinde kullanıldığına dair kanıtlar vardır; ancak iyileşme mütevazıdır ve zencefil tedavisinin etkinliği ibuprofeninkinden daha aşağıda sıralanmıştır. Daha kesin araştırmalara ihtiyaç vardır.
Halk sağlığı ve diyetle ilgili sonuçlar: Avustralya sağlıklı beslenme kılavuzundaki gıda alımına ilişkin tavsiyeler, önerilen bitki ve baharat alımlarını henüz içermemektedir. Sağlıklı beslenmedeki yerlerine ilişkin daha açık tavsiyelerin dahil edilmesi gelecekte dikkate alınmalıdır.
Antioksidan ve diğer özellikleri sağlamanın yanı sıra, otlar ve baharatlar tariflerde tuz, şeker ve ilave doymuş yağ gibi daha az tercih edilen içeriklerin (örneğin, marinatlarda ve soslarda, tavada kızartılmış tabaklarda, güveçlerde) kısmen veya tamamen yerini almak üzere kullanılabilir.
Çorbalar, köriler ve Akdeniz tarzı yemekler, sebze yemekleri ve vejetaryen seçenekler, otlar ve baharatlarla hazırlandığında daha iştah açıcı olabilir.
Çeşitli metabolik hastalıklar ve yaşa bağlı dejeneratif bozukluklar vücuttaki oksidatif süreçlerle yakından ilişkili olduğundan, oksidasyonla mücadelede antioksidan kaynağı olarak bitki ve baharatların kullanımına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.
Çalışmalar, hasattan sonra bitki ve baharatların antioksidan kapasitesinin doğrulanmasına ve bunların oksidasyon belirteçleri üzerindeki etkilerinin test edilmesine odaklanmalıdır. Bu, antioksidanların hastalık önleme aracıları olduğunu belirlemeyi amaçlayan klinik araştırmalarla paralel olarak çalışacaktır.
Beslenme açısından bakıldığında, bitki ve baharatların işlevselliği, gıda olarak özellikleri dikkate alınarak ortaya çıkarılacaktır.
Çoğu gıdada olduğu gibi, bunları diyete dahil etmenin gerçek faydaları, gıda tarafından en iyi desteklenen sağlık özelliklerinin daha iyi anlaşılmasıyla ortaya çıkacaktır.
Bu gelişmeler, gıdalarla ilgili sağlık iddialarının kanıtlanmasına yönelik kanıta dayalı çerçeveler yoluyla ilerlemektedir.
Şu anda, otlar ve baharatlar gibi biyoaktif bileşenler açısından zengin gıdaların tüketimini destekleyen öneriler garanti edilmektedir.
Zamanla, genel sağlığın korunmasında ve hastalıklardan korunmada bitki ve baharatların faydalarını destekleyen daha fazla bilimsel kanıt görmeyi bekleyebiliriz.
Kaynak: National Library of Medicene