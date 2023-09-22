Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığına dikkat! 8 adımda tüm bakterilere karşı savaş açın!

Soğuk algınlığı ve gribin özellikle sonbahar ve kış aylarında neden bu kadar sert bir şekilde geçirildiğini biliyor musunuz? Çünkü soğuk hava ve uzun kışlar patojenlerin bağışıklık sistemini daha fazla zayıflatma girişiminde bulunmasına neden olur.

Neyse ki, soğuk algınlığı ve grip semptomlarını atlatmanın ve hatta hastalanmayı önlemenin doğal yolları vbulunmaktadır. Titanyumdan bir bağışıklık sistemi oluşturmak ve vücudunuzu etrafta dolaşan patojenlere karşı korumak için aşağıdaki listede verilen 8 yolu izleymek hastalıklarla savaşmanın anahtarıdır.

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SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP SEZONU NEDİR?

Soğuk algınlığı ve grip arasındaki farkı anlamak, çocuklarınızın okuldan ne kadar uzak kalacağını ve sizin de işinizden ne kadar uzak kalacağınızı bilmek zihninizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Bu bilgiler takip edilerek her birinin belirtilerini ve nedenlerini anlayabilirsiniz.

Rinovirüslerle ilişkili olan soğuk algınlığı dünyadaki en yaygın hastalıklar arasındadır. Tedavilerin çoğunluğu, kişisel olarak ev ilaçlarıyla veya eczaneye gidip satın alınan ilaçlarla yapılırken, hastaların sadece yüzde 28'lik bir oranı tavsiye için doktora gidiyor.