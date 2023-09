Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığına dikkat! 8 adımda tüm bakterilere karşı savaş açın!

40 Şurada Paylaş!









C VİTAMİNİ TAKVİYESİ

C vitamini, insan sağlığını geliştirmek ve bağışıklık fonksiyonunu çeşitli şekillerde optimize etmek için gerekli ve besleyici bir anahtardır. C vitamininin patojenleri yok etmek isteyen biyolojik ajanlar tarafından gerekli NADPH yolallarını arttırdığı keşfedilmiştir. Hem DNA hem de RNA sentezine yol açan reaksiyonları destekler, oksidatif stresle daha iyi başa çıkmak için beyaz kan hücrelerinin sayısını dengeler ve eski C vitamini geri kazanılması sonucu glutatyon tükenmesini önler.