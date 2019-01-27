Diyabetik ayak ya da halk arasında bilinen adıyla, “şeker ayağı”, ayakta ülser (iyileşmeyen yara) ve ciddi enfeksiyonla seyreden bir sorun. Bu sorunla sıklıkla orta ve ileri yaş diyabetik hastalarda (şeker hastaları) karşılaşılıyor.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre diyabetik ayak oluşumunun temelinde sinir ucu hasarı (periferik nöropati) bulunuyor. Duyu sinirlerinde ortaya çıkan hasara bağlı olarak, diyabetikler ayaklarında oluşan yaralanmalara bağlı acıyı hissedemiyorlar. Diyabetin kılcal ve orta çaplı damar seviyesinde dolaşımı olumsuz etkilemesi de oluşan yaranın iyileşmesini güçleştiren diğer önemli faktör olarak görülüyor. Şişli Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu,“Yakın zamanda, diyabet tanısı konulan hastalarda diyabetik ayak sorunu olmaz, diyabetik ayak gözlenen hastaların neredeyse tamamı, tanısı geç konulan ve diyabeti kontrol edilemeyen (şeker seviyeleri çok yüksek) hastalardır”diyor.

HER 30 SANİYEDE BİR BACAK KAYBI

*Yeryüzünde, diyabete bağlı kangren nedeniyle yaklaşık her 30 saniyede bir bacak kaybı gözleniyor.

*Diyabet tanısı konulan her 5 kişiden birinde diyabetik yara gelişiyor.

*Diyabet tanısı konulanlarda diz altı amputasyon (diz altından bacak kesilmesi) oranı diyabet hastası olmayanlara oranla 15 kat daha fazla.

*Diyabetik hastaların yüzde 20’si, ayaklarında diyabete bağlı bir sorunun varlığı nedeniyle hastaneye başvuruyor.

*Diyabetik hastalarda, ilerlemiş kemik iltihabı (osteomyelit) gözlenme oranı, diyabetik olmayanlara oranla 15 kat daha fazla.

*Diyabetik hastalarda karşılaşılan bacak kangreni durumu yüzde 85 oranında önlenebiliyor.

DİYABETİK AYAK BELİRTİLERİ

* Ağrı (sık rastlanan ilk belirti)

* Özellikle geceleri ortaya çıkan ayakta iğne batma hissi

*Diyabetik ayağın son safhasında, bacakta lokal enfeksiyona bağlı şişme, kızarıklık ve kanama

SİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Diyabetik ayak tanısının erken konulması, önleyici ve tedavi edici düzenlemelerin yapılabilmesi açısından oldukça önemli olsa da tanı alanların kendi kendine yapabilecekleri de var. İşte bazı öneriler;

* Rahat ve dar olmayan ayakkabılar giyin.

* Ayaklarınızı günlük olarak olası yaralar açısından kontrol edin.

* Potansiyel veya mevcut durumları daha ciddi bir hal almadan önleyin.

* Yalın ayak veya korumasız ayak ile herhangi bir aktivitede bulunmayın.

* Nasır, tırnak batması gibi durumların tedavisi için tıbbi yardım veya destek alın.

* Düzenli kan şekeri takibi yaptırın.

*Ayaklarınızı her zaman nemli ve bakımlı tutun.

DİYABETİK AYAK KREMİ KULLANMAK DOĞRU MU?

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, “Diyabetik ayak tedavisinde, diyabetik ayak kremi, hastalığın çok farklı nedenlere bağlı olmasından dolayı işe yaramıyor. Hastaların çoğu, diyabetik ayak kremi tedavisi ile zaman boşa zaman geçirdikleri için tedavi şanslarını kaybediyorlar” diyor. Diyabetik ayak, farklı neden ve mikroorganizmalar tarafından ortaya çıkan bir hastalık olduğu için bu tedavide bu krem ile zaman kaybetmek yerine bilimsel yaklaşımlardan yararlanılması öneriliyor.

DİYABETİK AYAK İÇİN HANGİ UZMANA BAŞVURULMALI?

Diyabetik ayak bakım ve tedavisiyle farklı bölümler ilgileniyor. Bunların arasında; Dahiliye veya endokrinoloji, dermatoloji (cildiye),kalp ve damar cerrahisi, plastik cerrahi, ortopedi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri bulunuyor. Her biri farklı disiplinler olsa da, diyabetik ayak tedavisinde bu bölümlerin tümü ortak hareket ediyor.