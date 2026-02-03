2026 günlük fitre bedeli ne kadar oldu, yeni tutar ne zamana kadar geçerli olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı fitre bedelini açıkladı. Diyanet söz konusu miktarın, kişinin günlük gıda ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belirlendiğini ifade etti. Peki, 2026 fitre bedeli ne kadar oldu?
Ramazan ayına geri sayımm başlarken, Diyanet İşleri de 2026 yılı fitre bedelini açıkladı. Söz konusu tutar, 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olacak. İşte, Diyanet 2026 itre bedeli tutarı
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre bedelini 240 TL olarak belirledi.
YENİ FİTRE TUTARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?
240 TL olarak belirlenen fitre bedeli 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak.