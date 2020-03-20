20 Mart günü cuma namazını eda etmek isteyen müslüman vatandaşlar Corona virüsü salgını nedeniyle camilerde namaz kılamayacak. Cuma namazını evde kılmak isteyenler "Cuma namazı evde kılınır mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Evde cuma namazı kılma konusuna dair Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı. Pek Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır? İşte cevabı...

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada;

"İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez."

"Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Coronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir."

ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine binlerce müslüman vatandaş Cuma namazı evde kılınır mı, cemaatsiz kılınır mı? gibi araştırmalarını internet üzerinden araştırmaya başladı...

Ülkemizde ve tüm dünyada rastlanan corona virüsü salgını nedeniyle Cuma namazlarının camilerde bir süre kılınmaması kararı verilirken hastalığın yayılmaması nedeniyle yapılan karantina kapsamındaki kişilere Cuma namazı farz değildir.

Bu nedenle kişiler evlerinde öğle namazını kılabilir.

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİ İLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.