Diyanet haftanın Cuma Hutbesi konusunu açıkladı! 24 Kasım 2023 Cuma hutbesi konusu belli oldu: "İslam, Şefkat ve Merhameti Emreder"

Diyanet haftanın Cuma Hutbesi konusunu açıkladı! 24 Kasım 2023 Cuma hutbesi konusu belli oldu: "İslam, Şefkat ve Merhameti Emreder"

Haftanın Cuma Hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma günü binlerce Müslüman farz ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın edecek. Cuma namazından önce "İslam, Şefkat ve Merhameti Emreder" konulu hutbe dinlenecek. İşte 24 Kasım 2023 Cuma hutbesi konusu...

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24 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU: İSLAM, ŞEFKAT VE MERHAMETİ EMREDER

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın senin etrafından dağılıp giderlerdi…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Merhamet edene Rahmân da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.”

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, şefkat ve merhamet dinidir. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de “er-Rahmân”dır. O, merhametin yegâne kaynağıdır. Allah’ın bütün peygamberleri birer rahmet elçisidir. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s), âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberdir.