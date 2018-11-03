Diyarbakır B.Ş.Diskispor - Eyüpspor maçı rakamları

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Diyarbakır B.Ş.Diskispor ile Eyüpspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 13 puanlı Diyarbakır B.Ş.Diskispor 11. sırada bulunuyor, Eyüpspor 7 puana sahip ve 14. sırada. Diyarbakır B.Ş.Diskispor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Eyüpspor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Diyarbakır B.Ş.Diskispor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Eyüpspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor önceki hafta Sarıyer mücadelesinde 1-0 kazandı.

Eyüpspor, Kastamonuspor 1966 karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Diyarbakır B.Ş.Diskispor, kendi sahasında 10 gol attı, 8 gol yedi.

Eyüpspor, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eyüpspor 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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