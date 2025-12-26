Diyarbakır Çermik’te 1 kişinin öldüğü patlamada ruhsatsız tesisin sahibi muhtar tutuklandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Bintaş Mahallesi'nde peynir üretilen tek katlı tesiste dün kalorifer kazanında meydana gelen patlamada Taner Erkul hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işletmenin sahibi ve mahalle muhtarı Mehmet Varol, gözaltının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.
Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen, Taner Erkul'un (25) hayatını kaybettiği, Ş.D.(16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K'nin (32) yaralandığı patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet Varol gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Varol, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.