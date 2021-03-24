Adresi bulmakta zorlanan sağlık ekibine hasta yakınlarından tepki 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları, sağlık çalışanlarına ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekibi, elektrik kesinti nedeniyle adresi bulmakta güçlük çekti. Adrese ulaşmak için çaba sarf eden sağlık çalışanları, bu sırada telefonla irtibat kurdukları hasta yakınlarının hareketlerine maruz kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ, POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yapılan tarif ile ihbarın yapıldığı adrese ulaşan sağlık ekibi ile hasta yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine sağlık çalışanları polis ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tarafları sakinleştirerek gerginliği önledi. Hasta ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.