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        Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki sanıklara 31'er yıla kadar hapis istemi

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "kuryelik" yaptığı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle geçen yıl tutuklanan 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 31'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:11
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        Bombalı eylem sanıklarına istenen ceza belli oldu
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        Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki sanıklara 31'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Davut D. ve Ramazan D. hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanıkların 4 Eylül 2023'te "Çınar ilçesine bağlı Bozçalı Mahallesi kırsalına otomobillerle gelerek, toprağa bir şeyler gömdükleri ve terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu" yönünde bilgiler edinilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtilen iddianamede, 5 Eylül 2023'te sanık Ramazan D'nin ikametinin yanında bulunan tarla çevresinde arama yapıldığı kaydedildi.

        Aramada toprağa gömülü bidon içerisinde PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı, avometre (akım ölçer), saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve termal tulum ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İnceleme Büro Amirliğince yapılan inceleme kapsamında hazırlanan rapora ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

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        "Elde edilen mevcut bulguların bomba yapım malzemesi olduğu ve bir araya getirilerek birden çok el yapımı bomba hazırlanabileceği belirlendi. İncelemesi yapılan bulgularla hazırlanabilecek el yapımı bombaların, canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir."

        İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, fotoğrafını teşhis ettiği sanık Davut D'nin 2020'de Mardin kırsalında faaliyet gösteren "Reber" kod adlı terör örgütü mensubu Teyyüp Çam ile irtibatlı olduğunu ve örgüte lojistik destek sağladığını ileri sürdü.

        Mardin'de 11 Mart 2023'te gerçekleştirilen Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen Çam'ın "turuncu" kategoride aranan sözde Mardin Bagok alan sorumlusu olduğu ifade edilen iddianamede, operasyon bölgesinde bulunan örgütsel dokümanda söz konusu patlayıcı maddeler ve sanık Davut D. hakkında bilgilerin yer aldığı belirlendi.

        İddianamede, sanıklardan Davut D'nin giysilerinde, Ramazan D'nin de aracında yapılan incelemede, RDX ve PETN kalıntıları tespit edildiği, ayrıca ele geçirilen mühimmatlarda Ramazan D'nin parmak izinin çıktığı kaydedildi.

        İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan ekipman, örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda, ele geçirildiği bölgeye şüpheliler tarafından gömülmüştür. Bu kapsamda şüphelilerin, örgütle organik bağ kurarak örgüt adına faaliyette bulundukları için terör örgütü PKK üyesi oldukları anlaşılmıştır. Uzmanlık raporuna göre ele geçirilen malzemelerin, canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliği göz önüne alındığında şüphelilerin eylemlerinin tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi suçunu da oluşturduğu tespit edilmiştir."

        İSTENİLEN CEZA

        İddianamede, geçen yıl tutuklanan sanıklar Davut D. ve Ramazan D'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 31'er yıla kadar hapsi istendi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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        #Diyarbakır
        #Terör
        #dava
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