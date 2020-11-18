Diyarbakır'da filyasyon ekiplerine yönelik saldırı

AA

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Cıdıroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çüngüş'te dün filyasyon ekiplerine yönelik saldırı olayının peşini bırakmayacaklarını söyledi.

"Bu son olsun diyoruz ama maalesef her gün sağlıkta hekime, hemşireye veya sağlık çalışanlarına şiddet devam etmekte. Yani şu süreçte bile sağlıkçılarımıza şiddet uygulanıyorsa, normal zamanı düşünemiyoruz. 8 aydan beri ailelerini, işleri, güçlerini bırakıp sadece bu işlerle, filyasyonla veya yoğun bakımlarda koronalı hastalarla uğraşan sağlıkçılarımızın bu zaman yanında olmayacağız da ne zaman olacağız." diyen Cıdıroğlu, herkesin sağlıkçıların yanında olmasını istedi.

Sağlıkçılara yardımcı olunması gerektiğini vurgulayan Cıdıroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef vatandaşlarımızdan bu şekilde saldırılar gelince arkadaşlarımızın da çalışma azmi kırılıyor. Sağlıkçı arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu Valilik olarak başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ekibimizle yanlarındayız. İl Sağlık Müdürlüğünün başarılı şekilde yürüttüğü pandemi sürecini de inşallah sekteye uğratmadan, vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olarak iyi bir şekilde taçlandırmayı ümit ediyoruz. Bu güzel memleketimize yakışmıyor. Dün haber aldığımız olay hiçbir şekilde akla, vicdana uygun değil. Taziyelerin yasak olduğu ülke genelinde 30, 40 araç taziyeye gitmiş, burada arkadaşlarımız bunları ikaz ederken, filyasyon ekiplerimiz çalışırken saldırı olmuş. Bu menfur saldırıyı kınıyorum."

Saldırıya ilişkin birkaç kişinin gözaltına alındığını aktaran Cıdıroğlu, olayı takip ettiklerini bildirdi.

Cıdıroğlu, "Başhekimimiz şikayetçi olmuştu. Başhekimimiz bu olayın içinde. Bizzat filyasyona çıkıyor, katılıyor. Özveri gösteriyor. Arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Ama maalesef saldırıya uğruyor. Arabaları tekmeleniyor. Üstü başı yırtılmış arkadaşların maalesef." ifadelerini kullandı.

- "Fiili saldırıda bulunmak en iyimser cümleyle nahoş bir tablodur"

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin de günlük 200'e yakın ekibin aktif bir şekilde sağlık hizmetini vatandaşların ayağına kadar götürdüğünü dile getirdi.

Amaçlarının koronavirüsün yaygınlığının engellenmesi olduğunu anlatan Tekin, bu çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Pozitif bulgular hisseden ya da pozitif biriyle temaslı olan bir insanın dışarı çıkmasını istemediklerine dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

"Bu insanların evlerine kadar gidip sürüntü örneklerini alıyoruz. 7 saat gibi bir süre içerisinde de sonuçlarını veriyoruz. Vatandaşlarımızın ilaçlarını evlerine kadar götürüyoruz. 8 aylık bir süreç geçti. Bu süreç içerisinde sadece sağlık çalışanlarımız değil, tüm kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşımız da dahil olmak üzere süreç uzadıkça yoruldu insanlar. Biz bütün bunlara rağmen, kendi çoluk çocuğumuzu ihmal ederek ya da hastalanmayı göze alarak bu işleri gerek sahada gerek evlerine giderek gerekse sağlık kuruluşlarımızda yerinde hizmet vererek yerine getirmeye çalışıyoruz."

Vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirten Tekin, filyasyon ekiplerine daha hoşgörülü davranabilirlerse çok daha iyi sonuç alacaklarını aktardı.

Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ekibimizin bir taziyede çok büyük bir kalabalığı görünce denetim için ihbarda bulunmuşlar ki yapmaları gereken hadiselerden bir tanesi de budur. Bizim temel amacımız toplu bir araya gelişleri engelleyip virüsün yayılım hızını düşürmek. Böyle bir talepte bulundu diye ekibin önünü kesip de bunlara fiili saldırıda bulunmak en iyimser cümleyle nahoş bir tablodur. Vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı olmalı. Sağlık personelimize özellikle şu dönem içerisinde olabildiğince yardımcı olması ve destek olması noktasında rica ediyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Diyarbakır'da sağlık teşkilatı açısından herhangi bir eksiliğimiz yok. Her durumda biz hazırız."