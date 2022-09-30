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Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Diyarbakır'da bir kalıp ustası, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşerek yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
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DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası Murat Esin (34), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin, dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü. DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin'in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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