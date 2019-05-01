Diyarbakır ve Edirne'de narkotik ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda 179 kilo esrar ile yaklaşık 18 kilo skunk ele geçirildi.



DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, H.G. yönetimindeki kamyonu durdurup arama yaptı. Kamyonda, özel sistemle 3 bölmeye ayrılmış yerde 24 çuval içerisinde 179 kilo esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.G. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise yaklaşık 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. AA'nın haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, kent merkezinde K.K.D'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 43 poşette toplam 17 kilo 888 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.