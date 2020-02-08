AA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu, nesli tükenme tehlikesi yaşayan puhu kuşu tedaviye alındı.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Selman köyü kırsalında bitkin halde yerde duran puhu kuşunu fark eden köylüler, kanatlı hayvanı merkez Kemaliye Mahallesi Muhtarı Özgür Şahin'e teslim etti.

Sol gözünde yara tespit edilen kuşu evine getiren Şahin, yem verdiği ve ısıttığı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.

Nesli tükenme tehlikesinde yer aldığı belirtilen kuşun tedavisinin ardından, tekrar doğal yaşamına salınacağı bildirildi.