Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Giriş: 24.07.2023 - 21:20
4. Sanayi Sitesi kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.