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        Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:07
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        Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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        Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.

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        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

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        Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye erine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

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        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        #Diyarbakır
        #sanayi sitesi yangını
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