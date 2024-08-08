Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Giriş: 08.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:07
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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.