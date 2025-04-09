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        Haberler Gündem Trafik Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi

        Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:18
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        Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi
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        Diyarbakır'da, Hasan Y. idaresindeki yolcu minibüsü, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Kocaköy ilçesi Arpadere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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