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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı | Son dakika haberleri

        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!

        Diyarbakır'da, ilkokul öğretmeni S.A.F. isimli kadın, okul çıkışında 42 yaşındaki M.E.'nin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan öğretmen tedavi altına alındı. Birçok suç kaydı olan zanlı gözaltında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:51
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        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
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        Diyarbakır'da olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen M.E. (42), okul çıkışı Hürriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğretmenliği yapan S.A.F. isimli kadın öğretmene saldırdı.

        SIRTINDAN İKİ KEZ BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre önce yumruk darbesi alan öğretmen daha sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı.

        ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

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        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLININ BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Yaralı öğretmenin durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı. M.E.'nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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