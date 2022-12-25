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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da tarihi kilisede Noel ayini 

DHA

Diyarbakır´da tarihi kilisede Noel ayini 


Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde tarihi Meryem Ana Kilisesi´nde Noel ayini düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, ayin öncesi kiliseye gelerek Süryanilerin bayramını kutladı.
Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi´nde bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi´nde Noel ayini düzenledi. Ayini Mardin Metropoliti Saliba Özmen ile Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Yaklaşık 2 saat süren ayine Diyarbakır ve Mardin´in yanı sıra yurt dışından gelen Hristiyanlar da katıldı, kiliseye gelen Müslümanlar da ayini izledi. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile ayin öncesi kiliseye gelerek, Süryanilerin bayramını kutladı.
Mardin Metropoliti Saliba Özmen,  "Yeni yılın başta bölgemiz ve bütün dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunuyorum. İsa Mesih´in doğuş bayramını Mardin´de kutladık, şimdi de Diyarbakır´dayız. Cemaatimizle, dostlarımızla, Hristiyan olsun, Müslüman olsun bir araya geliyoruz. Sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyorum. Buraya gelen Müslüman kardeşlerimize de, dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır´dan, Mardin´den hatta yurt dışından gelen arkadaşlar oluyor. Bu bayramı bizlerle beraber paylaşıyorlar. Mutluyuz. Bölgemiz başta, dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün hüküm sürmesini diliyoruz ve bu bayramın bunlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR
2022-12-25 16:59:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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