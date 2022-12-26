Diyarbakır´da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı

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Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRSilvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde DiyarbakırSilvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2022-12-26 14:12:44



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