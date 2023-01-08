

Selim KAYA-Yakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Duaların edilip, mumların yakıldığı ayine Müslüman vatandaşlar da katıldı.

Tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliği'nce görevlendirilen Peder Natan Arabyan ile Kıdemli Peder Kevork Çınaryan'ın yönetimi ile Noel ayini düzenlendi. Noel ayininde ilahiler okundu, dualar edildi ve mumlar yakıldı. Ekmek ve suyun ikram edildiği ayine Müslüman vatandaşlar da katıldı. Burada konuşan Peder Natan Arabyan, "Rabbimizin bize en büyük emri olan 'Birbirinizi sevin' emrini, hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü biliyoruz ki; acılar paylaştıkça küçülür ama sevgi paylaştıkça artar. Yeni yılın bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Diyarbakır'da bulunmaktan da büyük bir mutluluk duydum. Diyarbakır'da huzur ve güven ortamını sağlayan yüce devletimize, başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-01-08 15:43:15



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