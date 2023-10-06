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        Diyarbakır'da iki grup arasında parkta silahlı kavga: 1 ölü

        DİYARBAKIR'da,iki grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada S.S (25) yaşamını yitirdi, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:30
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        Diyarbakır'da iki grup arasında parkta silahlı kavga: 1 ölü
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        DİYARBAKIR'da,iki grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada S.S (25) yaşamını yitirdi, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.S., vücuduna isabet eden mermiyle yığıldı. Parkta bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.S.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. S.S.´nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. 

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