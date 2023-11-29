Diyarbakır´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Kara Köprü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 ADU 491 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki saman yüklü TIR´a arkadan çarptı. Hafif ticari aracın demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.