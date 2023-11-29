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        Diyarbakır´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:50
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        Diyarbakır´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        DİYARBAKIR´ınBismil ilçesinde TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü.

        Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Kara Köprü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 ADU 491 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki saman yüklü TIR´a arkadan çarptı. Hafif ticari aracın demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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