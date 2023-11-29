Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 21:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Ofköy Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AOU 491 plakalı hafif ticari araç, saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

        Kazada, hafif ticari araçtaki F.G. (32) ve K.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları araçtan ekiplerce çıkarılan 2 kişinin cesedi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Diyarbakır´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
        Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
        Tahir Elçi davasında mahkeme, yeniden keşif talebini reddetti
        Tahir Elçi davasında mahkeme, yeniden keşif talebini reddetti
        Diyarbakır´da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır´da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kazada ölen dayı ile yeğeni, toprağa verildi
        Kazada ölen dayı ile yeğeni, toprağa verildi