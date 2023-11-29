Diyarbakır'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Ofköy Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AOU 491 plakalı hafif ticari araç, saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki F.G. (32) ve K.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan ekiplerce çıkarılan 2 kişinin cesedi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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