Rusya´da, Türk iş insanının zincirleme kazadan son anda kurtulduğu anlar kamerada

RUSYA´da,Diyarbakırlı iş insanı Turan Ö.´nün zincirleme kazada, üzerine doğru gelen TIR´ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim´de Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz ile Moskova E50 kara yolunun 76´ncı kilometresinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AT 585 ve 31 AEK 488 plakalı TIR´lar ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Bu sırada otomobiliyle karşı yönden ilerleyen Diyarbakırlı iş insanı Turan Ö., bariyerlerin arasındaki boşluktan sağa kırarak, üzerine doğru gelen TIR´ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, o anlar, otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza anını anlatan Turan Ö., bariyerlerin arasındaki boşluk sayesinde TIR´ın altında kalmaktan kurtulduğunu belirterek, "Yol çalışması vardı. Tek şeritten ilerlerken, karşı yönden gelen bir cip sola sinyal yakıp durunca, arkasındaki kırmızı otomobil de fren yaptı. Arkasından gelen Türk firmasına ait bir TIR otomobile, arkadan gelen ikinci TIR da, öndeki tıra çarpmamak için üstüme kırdı. Tam o sırada bariyerler arasında yaklaşık 10 metrelik bir boşluk vardı ve ben kendimi sağa attım. O boşluk olmazsa veya o kaza 20 metre ileride veya geride olsa, TIR benim aracı altına alacaktı. Demek ki bu dünyada yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Adeta öldüm de dirildim" dedi.