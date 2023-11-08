Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Rusya´da, Türk iş insanının zincirleme kazadan son anda kurtulduğu anlar kamerada

        RUSYA´da,Diyarbakırlı iş insanı Turan Ö.´nün zincirleme kazada, üzerine doğru gelen TIR´ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya´da, Türk iş insanının zincirleme kazadan son anda kurtulduğu anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        RUSYA´da,Diyarbakırlı iş insanı Turan Ö.´nün zincirleme kazada, üzerine doğru gelen TIR´ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, 16 Ekim´de Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz ile Moskova E50 kara yolunun 76´ncı kilometresinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AT 585 ve 31 AEK 488 plakalı TIR´lar ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Bu sırada otomobiliyle karşı yönden ilerleyen Diyarbakırlı iş insanı Turan Ö., bariyerlerin arasındaki boşluktan sağa kırarak, üzerine doğru gelen TIR´ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, o anlar, otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Kaza anını anlatan Turan Ö., bariyerlerin arasındaki boşluk sayesinde TIR´ın altında kalmaktan kurtulduğunu belirterek, "Yol çalışması vardı. Tek şeritten ilerlerken, karşı yönden gelen bir cip sola sinyal yakıp durunca, arkasındaki kırmızı otomobil de fren yaptı. Arkasından gelen Türk firmasına ait bir TIR otomobile, arkadan gelen ikinci TIR da, öndeki tıra çarpmamak için üstüme kırdı. Tam o sırada bariyerler arasında yaklaşık 10 metrelik bir boşluk vardı ve ben kendimi sağa attım. O boşluk olmazsa veya o kaza 20 metre ileride veya geride olsa, TIR benim aracı altına alacaktı. Demek ki bu dünyada yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Adeta öldüm de dirildim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Tabancayla göğsünden vurulan pasta ustası öldü
        Tabancayla göğsünden vurulan pasta ustası öldü
        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor
        Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar sürüyor
        Diyarbakır'da 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 914 kilogram esrar ve 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da 914 kilogram esrar ve 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da çiftçilere 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu verild...
        Diyarbakır'da çiftçilere 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu verild...
        Bağlar'da altyapı çalışmalarında tahrip olan cadde ve kaldırımlar yenileniy...
        Bağlar'da altyapı çalışmalarında tahrip olan cadde ve kaldırımlar yenileniy...