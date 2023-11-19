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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Yörünge´ operasyonu: 12 gözaltı

        DİYARBAKIR'daevve iş yerlerine girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, 'Yörünge' adlı operasyon ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:30
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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Yörünge´ operasyonu: 12 gözaltı
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        DİYARBAKIR'daevve iş yerlerine girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, 'Yörünge' adlı operasyon ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerine girip, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit edip, 'Yörünge' isimli operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'inin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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