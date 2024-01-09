Akrabalarını ziyaret için evden çıktı, dönmeyince arama çalışması başlatıldı (2)
SUSEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ, CEP TELEFONU ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret için dün evden çıkan, dönmeyince yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Abdurrezzak Kılıç (65) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında su seviyesi düşürüldü. Bölgede yapılan arama çalışmalarında bir cep telefonu bulundu. Ailesi bulunan telefonun Kılıç´a ait olduğunu onaylayınca o bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
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