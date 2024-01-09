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        Akrabalarını ziyaret için evden çıktı, dönmeyince arama çalışması başlatıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:00
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        Akrabalarını ziyaret için evden çıktı, dönmeyince arama çalışması başlatıldı (2)
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        SUSEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ, CEP TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

        Diyarbakır´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret için dün evden çıkan, dönmeyince yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Abdurrezzak Kılıç (65) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında su seviyesi düşürüldü. Bölgede yapılan arama çalışmalarında bir cep telefonu bulundu. Ailesi bulunan telefonun Kılıç´a ait olduğunu onaylayınca o bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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