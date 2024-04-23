İhbar sonrası arama başlatıldı; 6'ncı günde ceset bulundu

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri üzerinde bir erkeğin hareketsiz görüldüğü ihbar sonrası başlatılan çalışmaların 6'ncı gününde, Mehmet Nuri Aslan'ın (38) cesedi bulundu.

Sur ilçesinde, 18 Nisan'da Dicle Nehri üzerinde bir erkeğin hareketsiz görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı. İtfaiye, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve AFAD su altı arama- kurtarma ekiplerinin 20 kişilik kadrosu ve polis kadavra arama köpeği 'Boyka'nın aramaları sonucu 6'ncı günde, Bağıvar Mahallesi yakınlarında bir ceset bulundu. Cesedin Mehmet Nuri Aslan'a ait olduğu belirlendi. Bulunan cesetle ilgi soruşturma başlatıldı.