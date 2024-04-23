GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu.

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a geldikten sonra kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı bulmak için Dicle Nehri ve çevresinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve itfaiye ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Sualtı görüntüleme cihazları ve dron ile bölgede inceleme yapılırken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpeklerle nehrin çevresinde yürütülen çalışmaya destek verdi.