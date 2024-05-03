Dere kenarında buldukları cisim patladı; kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

DİYARBAKIR’a Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelerek kırsalda hayvanlarını otlatan kardeşlerin dere kenarında bulduğu cismin patlamasıyla Ömer Koç (18) hayatını kaybetti, kardeşi Hamza Koç (15) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hani ilçesi kırsal Kırım Mahallesi’nde bulunan dere kenarında meydana geldi. Bingöl’ün Karlıova ilçesi Taşlıçay Köyü’nden ilçeye hayvanlarını otlatmak için gelen Koç ailesinin çocukları Ömer ve Hamza Koç, dere kenarında bir cisim buldu. Kardeşlerin cisme dokunmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte 2 kardeş yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden Ömer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hamza Koç ise Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer Koç’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.