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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın için havalandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:08
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın için havalandı
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçedeki evinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Zühra Alsaç, yakınları tarafından Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

        Ambulans helikopterle ilçeden alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

        Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Alsaç, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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