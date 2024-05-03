Diyarbakır ve Mardin'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Diyarbakır ve Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Kent Orman yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar çevredeki çöpleri topladı.

Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, AA muhabirine, kampanyanın önemine işaret ederek, sadece kurumların değil her kesimin kampanyaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla başlatılan kampanyanın Diyarbakır merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde de yaygınlaşacağını dile getiren Ayzit, şunları kaydetti:

"Kampanya, yangına hassas bölgelerin dayanıklı hale dönüştürülmesi için 81 ilde eş zamanlı başlatıldı. Bu eylem planı, yangına sebebiyet verebilecek alanların temizlenmesi, anızın ortadan kaldırılması, poşet ve cam şişelerin alandan temizlenerek dayanıklı hale getirilmesi çalışmasıdır. Kampanya bugün başlatıldı ama il ve ilçelerimizde devam edecek."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, jandarma ve diğer kurumların personeli ile öğrenciler katıldı.