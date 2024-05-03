Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Mardin'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Diyarbakır ve Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Mardin'de "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır ve Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Diyarbakır'da Kent Orman yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar çevredeki çöpleri topladı.

        Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, AA muhabirine, kampanyanın önemine işaret ederek, sadece kurumların değil her kesimin kampanyaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla başlatılan kampanyanın Diyarbakır merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde de yaygınlaşacağını dile getiren Ayzit, şunları kaydetti:

        "Kampanya, yangına hassas bölgelerin dayanıklı hale dönüştürülmesi için 81 ilde eş zamanlı başlatıldı. Bu eylem planı, yangına sebebiyet verebilecek alanların temizlenmesi, anızın ortadan kaldırılması, poşet ve cam şişelerin alandan temizlenerek dayanıklı hale getirilmesi çalışmasıdır. Kampanya bugün başlatıldı ama il ve ilçelerimizde devam edecek."

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, jandarma ve diğer kurumların personeli ile öğrenciler katıldı.

        - Mardin

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Kasımiye Millet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte fidan dikimi yapıldı, temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Vali Tuncay Akkoyun etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde yürütülen kampanya çerçevesinde özellikle orman ve ağaç sevgisinin kazandırılmasını, yaz döneminde olası orman yangınlarına karşı vatandaşların daha da bilinçlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

        Fidan dikmek kadar mevcut ağaçlara sahip çıkmanın, orman yangınlarını önlemenin de önemli olduğunu vurgulayan Akkoyun, herkesten orman yangınlarına karşı duyarlılık ve hassasiyet beklediklerini ifade etti.

        Akkoyun, "Orman yangınlarına sebep olabilecek maddeleri orman içerisinde bırakmamalarını, ateş yakmamalarını ve yangına sebep olabilecek maddeleri gördüklerinde toplamalarını özellikle istirham ediyoruz. Orman yangınlarını önleme noktasında hassas ve duyarlı oldukça ülkemiz daha rahat bir dönem geçirecektir." dedi.

        Ülkede orman yangınlarını önleme ve söndürme anlamında personel, ekipman ve teknik bilgi anlamında ilerleme sağlandığını dile getiren Akkoyun, "Ne orman yansın ne de müdahaleye gerek duyulsun. Ormanlarımıza sahip çıkalım, duyarlı olalım." diye konuştu.

        Etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Müfredat değişikliklerimiz, toplumun her kesiminden ilgi ve al...
        Bakan Tekin: Müfredat değişikliklerimiz, toplumun her kesiminden ilgi ve al...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
        Bakan Tekin, Diyarbakır'da "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
        Bakan Tekin, Diyarbakır'da "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
        Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kuzenler, 11 gün sonra Konya'da bulundu
        Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kuzenler, 11 gün sonra Konya'da bulundu
        Parktaki kavgada 12 yerinden bıçaklandı
        Parktaki kavgada 12 yerinden bıçaklandı
        Kışı Afrika'da geçiren arı kuşları üremek için Diyarbakır'a geldi
        Kışı Afrika'da geçiren arı kuşları üremek için Diyarbakır'a geldi