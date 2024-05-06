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        Sulama kanalına düşen çoban ve eşeğini tarım işçileri kurtardı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen çoban ve eşeğini tarım işçileri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:30
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        Sulama kanalına düşen çoban ve eşeğini tarım işçileri kurtardı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen çoban ve eşeğini tarım işçileri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesinin kırsal Çakıllı Mahallesi Meredan Mezrası’nda meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen çoban, üzerine bindiği eşeğini, su ihtiyacını gidermesi için kanala götürdü. Kanal kenarında ayakları kayan eşek, çobanla birlikte suya düştü. Yakındaki pamuk tarlasında bulunan işçiler, yardıma koştu. Tarım işçileri, kemer ve halatlarla çoban ile eşeği sudan çıkardı.

        Olayı tesadüfen görüp yardım ettiklerini belirten Şeyhmus Eşen (35), “Pamuk ekmiştik, pamuğun son durumunu görmek için ekibim, sulamacı ve yeğenlerimle birlikte tarlayı kontrol etmeye gitmiştik. Tesadüfen denk geldik. Birbirimize tutunarak kurtarmaya çalıştık. İlk çobanı kurtardık. Sonra da eşeği kurtarmak için kemerlerimizi çıkarıp birbirine bağladık, ancak eşek ağır olduğu için kemerler koptu. Ardından eşeğin semerine bağlı halat vardı. O halatı semerinden çıkarıp ayaklarına bağladık ve eşeği de bu şekilde kurtardık” dedi.

        Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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