Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberi

        Son dakika haberi MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara'da 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan etki ve yoğun baskıyla devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'